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Экскурсия на закуску и суп на костре. Во Всеволодо-Вильве состоится «Обед у Пастернака»
13:00 Экскурсионная «закуска»: «Борис Пастернак в жизни: традиции застолья в семье»
14:00 Основное блюдо «Борщ от Пастернака»: суп на костре из овощей свежего урожая.
14:30 Второе блюдо. «Ассорти по-вильвенски»: закуски от гостей фестиваля (соленья, варенья, маринады).
15:00 Десерт. «Рябина в сахаре»: викторина, сценки, чаепитие.
15:30 «Чудеса в решете»: конкурс-презентация необычных плодов от гостей музея.
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