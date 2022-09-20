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В Прикамье за сутки выявлено 1023 заболевших коронавирусом
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Березниках, в Пермском, Краснокамском, Суксунском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Чусовском, Сивинском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Очерском, Чердынском, Александровском, Березовском, Ординском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 901 человек.
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