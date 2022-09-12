Техосмотр по-новому: что нужно знать водителям

Диагностическую карту Техосмотра автомобиля теперь получить проще и быстрее, хотя сами правила прохождения изменились. Изменились правила прохождения технического осмотра. К примеру, на станциях обслуживания перестанут проверять правильно ли установлены номерные знаки, в нужном ли они находятся месте, исправность тормозных труб.Дмитрий Гачегов, технический эксперт станции технического обслуживания: «Количество пунктов в диагностической карте сократилось на двенадцать. Теперь технические эксперты не будут проверять каплепадение масел рабочих жидкостей. Уровень шума выхлопной системы, работу штатного противоугонного устройства».Вот полный перечень изменений. По словам экспертов, это не отразится на качестве техосмотра, все основные узлы машины будут проверены, и на безопасность дорожного движения это никак не повлияет.Также при получении диагностической карты сейчас не будут проверять наличие знака аварийной остановки, огнетушителя и аптечки, но в любом случае все эти предметы должны быть в автомобиле.Технический осмотр нужно делать собственникам при постановке на учёт если машине больше 4 лет. Всем грузовым машинам, автобусам, такси, а также при замене двигателя либо установке газового оборудования.С 1 сентября вступил в силу закон Пермского края, касающийся городского такси. Теперь при получении разрешения машины перевозчиков должны быть белого цвета с широкой полосой по всей длине кузова, которая состоит из белых и красных квадратов шириной 15 — 25 сантиметров. Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: «Помимо проверки необходимой документации, сотрудники Госавтоинспекции будут проверять соответствие цветографических схем новым требованиям. В соответствии с ч3 статьи 12. 4 кодекса РФ об административных правонарушениях, за данные нарушения предусмотрены штрафы в отношении физических, должностных и юридических лиц".Что касается машин такси, получивших разрешение на работу до 1 сентября, они могут использовать старый дизайн, пока действует разрешение.