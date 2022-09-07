В Перми полицейские изъяли более 72 тысяч пачек сигарет с признаками контрафактности
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, на части табачной продукции были наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки, на некоторых пачках акцизы отсутствовали. Проведённое исследование показало, что марки были изготовлены кустарным способом.
Подозреваемый - уроженец ближнего зарубежья - уже был судим за подобное преступление.
По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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