Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации
ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 6-9 сентября с 16.00 до 20.00; 10-11 сентября с 12.00 до 16.00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree): 8-9 сентября с 15.00 до 19.00; 10 сентября с 11.00 до 15.00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114 (1-й этаж, рядом с магазином Ascona): 7-11 сентября с 11.00 до 17.00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.
ТЦ «КИТ», ул. Крупской, 79а (автобус около торгового центра): 8 сентября с 12.00 до 18.00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.
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