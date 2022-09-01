← В ПГНИУ прошел университетский марафон «Новый старт. День знаний»
В ПГАТУ состоялась торжественная студенческая линейка
Самыми популярными направлениями стали информационные системы и технологии, прикладная информатика, землеустройство, кадастр и строительство.
Сегодня ребят ждет знакомство друг с другом и с вузом, презентация студенческих объединений. Успехов в учебе первокурсникам пожелали представители органов власти и руководство университета."Мы в качестве экспериментального вуза вышли из состава Минсельхоза и вошли в состав Минобра. Это серьезный фактор, который сейчас дает нам возможность предпринять ряд шагов, принципиально изменить подход к системе организации обучения и прежде всего науки, поскольку научная составляющая в министерстве науки и образования является одной из приоритетных", - рассказал Алексей Андреев, ректор ПГАТУ.
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