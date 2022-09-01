В ПГАТУ состоялась торжественная студенческая линейка

В День знаний в Прикамье свои двери откроют 6 новых образовательных учреждений. Об этом на заседании фракции ЛДПР сообщила краевым депутатам министр образования Раиса Кассина. Школы расположены в Перми, Краснокамске, Горнозаводском и Лысьвенском округах. Также до конца года открыть планируется еще 3 учреждения: в краевой столице и Косинском округе. Там будут поставлены цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, укомплектованы кабинеты технологии и робототехники. Всего только на подготовку школ к учебному году в регионе было выделено больше 2 млрд. рублей. В 360 зданиях проведен ремонт, установлена современная мебель, проведен ремонт систем отопления. Отдельно четыре школы преобразятся полностью к 1 сентября — капитальный ремонт по федеральной программе проведен в старых корпусах «Синтеза», «Фотоники», а также в 77-й и 22-й школах.