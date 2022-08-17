В восьми территориях Прикамья до конца недели продлено ограничение на пребывание в лесах

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← В Пермском крае будет тепло и преимущественно без осадков
Рестораны «Вкусно – и точка» могут открыться в Перми до конца августа →
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В Пермском крае будет тепло и преимущественно без осадков
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