← Власти распорядились об изъятии 17 земельных участков для строительства новой транспортной развязки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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← Власти распорядились об изъятии 17 земельных участков для строительства новой транспортной развязки
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2022
Власти распорядились об изъятии 17 земельных участков для строительства новой транспортной развязки
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Власти распорядились об изъятии 17 земельных участков для строительства новой транспортной развязки
В Березниках рухнули качели с двумя подростками
Глава Прикамья пригласил Александра Лукашенко на празднование 300-летия Перми
В Перми ограбили магазин воздушных шаров
В Березниках автобус вылетел с дороги, протаранил ограждение и врезался в авто на парковке
В Перми при содействии ПЦБК организовали экскурсии по маршруту "Мое родное Голованово"
Сладкий урожай. Как вырастить 40 сортов арбузов на Урале
Началась приемка школ и детсадов к новому учебному году
Пермяки пожаловались на нехватку детских вакцин
Знаменитый дом на Попова, 57 может пойти под снос
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