Из Камы спасли пьяного утопающего

На перекрестке улиц Советской и Горького сегодня завершаются археологические раскопки, которые уже подарили ценную находку. Напомним, 2 недели назад там был обнаружен схрон старинных серебряных монет. Примерно 130 экземпляров были спрятаны под ложным полом погреба. Деньги датируются периодом новой экономической политики большевиков, то есть НЭПа. Самая ранняя монета выпущена в 1921 году, самая поздняя дата - 1927. Ученые полагают, что в доме, где обнаружены монеты, жил лавочник - следы небольшого магазинчика обнаружены в этом же комплексе. Очевидно, хозяин спрятал деньги в конце 20-х годов, опасаясь репрессий, которые начинались в то время в отношении предпринимателей. Вернуться за деньгами, судя по всему, он так и не смог. Помимо монет археологи нашли достаточно много керамических изделий, аптекарских бутылок, фарфоровую фигурку пожарного. Судьба найденных монет уже известна - все они будут переданы в Пермский краеведческий музей.