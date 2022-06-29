Пермская Дума провела последнее заседание весенней сессии

Накануне депутаты Пермской городской Думы рассмотрели 30 вопросов. Наиболее оживленную дискуссию вызвало обсуждение транспортной реформы. В частности, в Перми до конца этого года планируется заключить концессионное соглашение, направленное на реконструкцию трамвайных путей и обновление подвижного состава. Общая сумма вложений — 16 миллиардов рублей. Весь проект предполагается осуществить всего за 3 года. Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы: "Сегодня есть хорошая федеральная программа, по которой бюджет может получить дополнительные федеральные средства, средства концессионера и произвести замену самых проблемных трамвайных путей, это 35 километров. Это современные бесшовные трамвайные пути, которые комфортны к использованию, передвижению, позволяют увеличить скорость электротранспорта. И самое главное, что в этом концессионном соглашении заложено приобретение 44 новых, современных трамваев."Среди других вопросов — изменения в городском бюджете. В частности, деньги распределили на выкуп в муниципальную собственность ДК имени Чехова, на текущие ремонты школ, на покупку мебели и оборудования для нового детского садика в жилом комплексе «Арсенал», на дальнейшую реконструкцию набережной.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "По НДФЛ за пять месяцев ситуация хорошая. НДФЛ, налоги на доходы физических лиц собрали больше, чем планировали. Это радует. Именно этот налог отразили в трехлетнем бюджете. Деньги пойдут на капитальный ремонт, на вопросы по ремонту набережной, они остаются, по электротранспорту, об этом сегодня говорили, ну и на различные моменты, в том числе, связанные с индексацией выплат бюджетникам."