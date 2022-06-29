Пермская Дума провела последнее заседание весенней сессии

Накануне депутаты Пермской городской Думы рассмотрели 30 вопросов. Наиболее оживленную дискуссию вызвало обсуждение транспортной реформы. В частности, в Перми до конца этого года планируется заключить концессионное соглашение, направленное на реконструкцию трамвайных путей и обновление подвижного состава. Общая сумма вложений — 16 миллиардов рублей. Весь проект предполагается осуществить всего за 3 года. Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы: "Сегодня есть хорошая федеральная программа, по которой бюджет может получить дополнительные федеральные средства, средства концессионера и произвести замену самых проблемных трамвайных путей, это 35 километров. Это современные бесшовные трамвайные пути, которые комфортны к использованию, передвижению, позволяют увеличить скорость электротранспорта. И самое главное, что в этом концессионном соглашении заложено приобретение 44 новых, современных трамваев."
Среди других вопросов — изменения в городском бюджете. В частности, деньги распределили на выкуп в муниципальную собственность ДК имени Чехова, на текущие ремонты школ, на покупку мебели и оборудования для нового детского садика в жилом комплексе «Арсенал», на дальнейшую реконструкцию набережной.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "По НДФЛ за пять месяцев ситуация хорошая. НДФЛ, налоги на доходы физических лиц собрали больше, чем планировали. Это радует. Именно этот налог отразили в трехлетнем бюджете. Деньги пойдут на капитальный ремонт, на вопросы по ремонту набережной, они остаются, по электротранспорту, об этом сегодня говорили, ну и на различные моменты, в том числе, связанные с индексацией выплат бюджетникам."
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.06.2022
На открытии «Соль Арены» глава Прикамья сыграл в хоккей с Вячеславом Фетисовым
Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочий визит в Верхнекамье
Эксперты обсудили предстоящие в сентябре выборы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.06.2022
29 июня - прямой эфир с Дмитрием Махониным
Бур асыв, Пермскöй край!
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.06.2022
Заксобрание одобрило индексацию мер социальной поддержки и зарплат бюджетников
Школьникам и студентам Прикамья возобновили льготу на проезд в электричках
Добавить комментарий: