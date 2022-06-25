Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 25.06.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 25.06.2022 г.
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14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.06.2022
Заксобрание одобрило индексацию мер социальной поддержки и зарплат бюджетников
Школьникам и студентам Прикамья возобновили льготу на проезд в электричках
За сутки в Прикамье выявлен 41 случай коронавируса
24 июня на набережной Камы пройдёт краевой бал выпускников
В Перми подвели итоги Всероссийского киноконкурса про бережливую личность
В Перми увеличатся штрафы за безбилетный проезд
В Перми перед судом предстанет «цветочный мошенник»
В Перми прошла акция "Свеча памяти"
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