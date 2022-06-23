В Перми с 1 июля будет расширена зона платных парковок
– Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;
– Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
– Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
– Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;
– Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
– Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
– Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Клименко.
Размер платы за пользование парковочными местами составит 20 рублей в час. Напомним, размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тысячу рублей.
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