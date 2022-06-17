У жителей северных территорий Прикамья впервые появится возможность подключить дома к газу

Глава Прикамья Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума заключили Соглашение о расширении программы развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 год.В документ включены 22 дополнительных объекта. Инвестиции компании будут направлены на строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью 433 км и 737 км внутриполковых сетей. В результате будут созданы условия для газификации около 18,5 тыс. домовладений в 78 населенных пунктах. Кроме того, будет обеспечена возможность для перевода на «голубое топливо» 57 котельных что позволит снизить издержки на их содержание и повысит эффективность работы коммунального комплекса.«Газ впервые появится в тех территориях, где его никогда не было: в том числе в северных Красновишерском и Чердынском округах. При этом голубое топливо придет не только в райцентры, но и в самые отдаленные уголки – в частности, в Ныроб. Всего в северной части программа охватит 14 населенных пунктов с более чем 10,5 тыс. домовладений. Это создаст новые возможности для развития промышленность, бизнеса, коммунальной инфраструктуры. Жители смогут с комфортом использовать для отопления домов природный газ и не колоть дрова нашей суровой зимой», – сказал губернатор Дмитрий Махонин.Кроме того, новые сети будут построены в Кунгурском городском округе (с. Кинделино, д. Курманаево, п. Садоягодное, д. Липово, с. Зуево и др), Лысьвенском городском округе (с. Невидимка, с. Верх-Лысьва), Нытвенском городском округе (д. Опалиха, д. Ерши, с. Сергино, ), Пермском муниципальном районе (д. Заболото, д. Горшки, д. Демино, д. Ольховка, д. Алексики, д. Большакино, д. Шугуровка, д. Суздалы, д. Трухинята, с. Фролы, д. Замараево,д. Липаки, д. Шуваята), Краснокамском городском округе (д. Новоселы, д. Калиницы), а также Октябрьском, Красновишерском, Чердынском, Ильинском, Чернушинском, Верещагинском, Горнозаводском, Оханском, Нытвенском и Чусовском округах.