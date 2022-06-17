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В МЧС рассказали подробности пожара в многоквартирном доме на ул. Хабаровская
В тушении пожара были задействованы 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 26 человек личного состава и 6 единиц техники. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. Пожарно-спасательными подразделениями спасено 2 человека, самостоятельно из подъезда дома эвакуировались 25 человек.
"В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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