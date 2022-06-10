Губернатор Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Краснокамский округ

Власти Краснокамска защищали перед губернатором свой план комплексного развития округа. Напомню, эту процедуру сейчас проходят все муниципалитеты Прикамья. Но не ко всем ради этого глава региона приезжает лично. Обычно бывает наоборот. Что заставило изменить традицию?Еще совсем недавно на этом месте были старые деревья, вспоминает Светлана Васильева, а теперь городской парк - место отдыха многих горожан. Для детей здесь установили игровые площадки, для взрослых - тренажёры.Светлана Васильева, жительница Краснокамска: "Красиво обустроили, лавочки, все плиткой сделали, деревья посадили".Преобразили парк благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Также по федеральной программе уже благоустроены в Краснокамске парк по улице Карла Маркса и Сквер молодожёнов.Во время рабочей поездки губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства важных социальных объектов. Это стадион «Россия», здесь идёт заключительная стадия реконструкции: газон с искусственной травой уже есть, скоро здесь появятся беговые дорожки, решается вопрос и с новыми трибунами.В школе №8 в следующем учебном году дети сядут за парты в новом современном трехэтажном учебном корпусе. Это позволит проводить уроки в одну смену.В школе №8 Краснокамска на протяжении 15 лет не было своего спортзала. С введением в эксплуатацию нового корпуса у детей появится место для занятий физкультурой.Сейчас необходимо сохранять и наращивать темпы создания современной инфраструктуры не только в административном центре, но и во всех его населённых пунктах. Ранее такую задачу главам муниципальных образований поставил губернатор Прикамья. Сегодня глава Краснокамского городского округа представил краевому правительству комплексный план развития территории.Игорь Быкариз, глава администрации Краснокамского ГО: "Сегодня на территории Краснокамского округа реализуется 8 инвестиционных проектов, из них 4 - это приоритетные инвестиционные проекты Пермского края. В рамках данных проектов планируется привлечь инвестиции на сумму 9 миллиардов 470 миллионов рублей, создать 298 новых рабочих мест".В приоритете развитие сфер образования, культуры, здравоохранения и спорта во всех территориях региона.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Защита округа прошла. Ряд социальных объектов и объектов благоустройства, которые туда включены, мы будем всячески оказывать и финансово и лоббировать на уровне федерации эти проекты, чтобы город Краснокамск преображался, и люди это чувствовали".Развитие промышленного производства также на контроле Правительства. Ремонтно-механический завод в Краснокамске стабильно работает в условиях санкций и осваивает новые ниши для импортозамещения. Задача - создать полный независимый цикл от изготовления деталей до сборки сельскохозяйственной техники.