В Ботаническом саду университета открылся Восточный сад

К 100-летию Ботанического сада Пермского университета здесь открылся сад Восточный, работу над которым волонтеры начали еще в 2003 году.Восточный сад начинается с Лунных ворот - это своеобразная рамка для картины, за которой начинается новый удивительный мир, а форма символизирует луну, которая в восточной культуре символизирует вечное движение.Стилизованная японская беседка-пагода имеет традиционное круглое окно - символ Страны восходящего солнца. Здесь же начинается длинная гряда -альпинарий, которая опоясывает всю композицию вплоть до Сада камней.Китайская часть композиции включает традиционную беседку с видом на водоем, сухой ручей и горбатый мостик - место для созерцания и медитации. Совсем рядом - Сад камней, еще одно место для вдохновения.Японские арки тории - символ удачи и процветания - условно разделяют всю композицию на японскую, китайскую и тайскую.Главные герои Восточного сада - растения. Их подбирали с расчетом, чтобы в саду постоянно что-нибудь цвело. Время сакуры прошло - настал период рододендронов."Климатические условия Китая, Японии, и вообще субтропиков, конечно, отличаются от наших условий умеренного климата. Поэтому мы используем как традиционные виды, которые являются наиболее зимостойкими в наших условиях, а кроме того некоторые виды, которые стилизованы по своему внешнему облику тем представителям японской флоры, которые традиционно встречаются в японских садах", - рассказал Сергей Шумихин, директор учебного ботанического сада им Генкеля ПГНИУ.Открытие Восточного сада приурочено к 100-летию всего Ботанического сада, который в свое время открыл профессор А.Г. Генкель. Теперь с уверенностью можно сказать, что через век у этого места есть большое будущее.