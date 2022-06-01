В Чернушке произошел пожар в многоквартирном доме

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"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на 7-м этаже наблюдалось сильное задымление, жители дома эвакуировались из здания на улицу. Пожарными в составе звена газодымозащитной службы в ходе тушения пожара в квартире, к сожалению, обнаружены погибшие. На сообщение реагировали 36 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 22 человека личного состава и 7 единиц техники. Пожар ликвидирован в 23:27 на площади 7 м. кв. В ходе тушения пожара спасено 68 человек, самостоятельно эвакуировались 69 человек. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с представителями следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются", - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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