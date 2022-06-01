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1 июня в Перми начинают работу летние детские площадки
Всего в 2022 году запланировано 108 дневных лагерей на площадках 90 образовательных учреждений (99 – на базе школ, 9 – на базе учреждений дополнительного образования). 84 разновозрастных отряда сформированы в 76 образовательных учреждениях (66 – на базе школы, 10 – на базе учреждений дополнительного образования). В профильных сменах загородного лагеря «Огонёк-ПМ» отдохнут 210 детей.
Разработанные программы отдыха охватят самые разные направления развития детей: патриотическое воспитание, профессиональное самоопределение, медиа-направленность, техническое творчество, волонтёрскую или туристско-краеведческую деятельность, экологическое воспитание.
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