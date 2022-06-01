В Краснокамске задержана подозреваемая в карманных кражах

В связи с проведением пермского полумарафона «Забег РФ» с 18:00 21 мая до 20:00 22 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта. С 07:00 до 15:00 22 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам: Окулова от улицы Попова до улицы Осинской; Монастырской от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2 (с сохранением частичного движения транспорта с улицы Осинской на улицу Монастырскую через пересечение указанных улиц); Ленина от улицы Попова до улицы Максима Горького; Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской; Сибирской от улицы Монастырской до улицы Пермской; Куйбышева от улицы Пермской до улицы Ленина; Комсомольскому проспекту от улицы Петропавловской до улицы Ленина; Комсомольскому проспекту от улицы Советской до улицы Монастырской; Комсомольскому проспекту от улицы Пермской до улицы Ленина; Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Пермской; 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской.