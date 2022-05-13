Ещё в 14 лесничествах края вводится пожароопасный сезон
С 1 мая пожароопасный сезон был объявлен на территории Добрянского Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств.
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