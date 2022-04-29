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30 апреля из Перми отправится «Эшелон Победы»
Исторический поезд «Эшелон Победы» пройдёт по нескольким муниципалитетам Пермского края, а конечной точкой его маршрута станет Нижневартовск. Состав из 17 вагонов представляет собой историческую реконструкцию – большой передвижной музей. Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжелый послевоенный период. Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и др. Состав по очереди поведут два раритетных паровоза: Л-3111 и ЛВ-123 (знаменитые «Лебедянки»).
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