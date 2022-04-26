Весна пришла: в ПГНИУ включают "Одуванчик"
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28.02.2022 в 17:00
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.04.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.04.2022
Прикамье дополнительно получит из бюджета РФ на дорожное строительство 350 млн рублей
В Перми вынесен приговор бывшему директору Пермского краевого центра «Муравейник»
На улице Революции изменится режим работы светофоров
В пермском музее технической миниатюры открыли новую часть экспозиции
То тепло, то заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
На трассе Пермь-Екатеринбург возле Кукуштанской развязки образовалась гигантская пробка
На ул. Ленина начались работы по строительству разделительной полосы
В Прикамье стартовал образовательный автопробег
В Перми начали курсировать сезонные маршруты
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