Подготовка к паводку: в ход пошли ледоколы

Накануне паводка для ликвидации угрозы потопа в Пермском крае в дело пошли уже ледоколы. Судно работало у плотины Камской ГЭС, правда, первыми от него пострадали рыбаки, предпочитающие ловить в запретной зоне.Рыбалка важнее жизни - заявляет Александр. Сюда, к Каме возле ГЭС, рыбак со стажем приехал «просто посмотреть обстановку». Говорит, ловить тут не рискнет - штрафы большие. Но весенней рыбалкой не пренебрегает. Хотя бывало, что проваливался под лед.Александр Булдаков: "Весной в основном проваливаются. И наоборот, осенью, когда тонкий лед. Вылез, вылил воду из сапог, выпил и поехал домой".Впрочем, сегодня на запрещенном месте - близ шлюзов - любителей рыбной ловли-экстремалов немало. Их не останавливают ни колючая проволока, ни предупреждения, ни вероятность оказаться оторванным на льдине, если ГЭС сбросит воду.То, что вода уже немного поднялась, видно по отколовшимся льдинам. Впрочем, уже в начале апреля лед начинает менять свою структуру и становится непредсказуемым.Спугнуть нарушителей с прикормленного места удается только после сообщения о том, что сюда едет ледокол.У судна под названием «Николай Чащихин» этот рейс первый. Его задача - разбить лед, во-первых, для того чтобы у рыбаков не было соблазна рисковать жизнью ради улова, а во-вторых, чтобы смягчить будущее половодье.Такая практика вскрывания льда возле Камской ГЭС не первая, и уже зарекомендовала себя.Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: "Традиционно вместе с пермским шлюзом, вместе с «Камводпуть» мы проводим мероприятия по вскрытию ледового покрова, чтобы создать условия для безопасности наших граждан".Кое-где реки уже вскрылись. Так, в Усьве любительская камера запечатлела обильный ледоход. На этой неделе ЧП не ожидаются, но в МЧС к этому готовы. Для мониторинга созданы 42 оперативные группы, для реагирования привлечено более 3000 единиц техники, 166 плавсредств и 3 воздушных судна.А возле шлюзов теперь рыбакам ничего не остается, кроме того, как наблюдать красивый пейзаж. С берега.