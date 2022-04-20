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В ДТП на трассе Кунгур-Березники по вине пьяного водителя погиб пассажир
Как выяснили в полиции, водитель "Рено" не имеет водительского удостоверения, за рулем транспортного средства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
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