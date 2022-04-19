Большая вода: в Кукуштане затопило огороды

В Пермском районе традиционно первым начало подтапливать Кукуштан. Житель посёлка Кукуштан Елена Каменских показывает свой частично затопленный огород. Это уже весенняя традиция, говорит женщина. Местная речка - приток реки Бабка - во время половодья проходит прямо через её участок.

Сейчас речка Бабка уже зашла на некоторые участки посёлка Кукуштан. К пику половодья уровень воды поднимется еще выше.

А это уже полностью затопленный огород, говорит женщина. Вода попадает в том числе в жилые дома.Елена Каменских: "Соседей так вот этих вообще полностью - даже во дворе у них вода, вот эта речка так расползается. Она поднимается, и получается там вода в соседнем доме - полностью прямо у них до забора вода".

Сейчас вода отступила. Причина минувшего потопа - ледяные заторы на мосту.

В апреле 2016 река вышла из берегов и затопила 12 дачных участков. Половодье было вызвано резким повышением температуры. В прошлом году передвигаться по населенному пункту можно было только на внедорожниках. А в некоторых местах и вовсе - вплавь на лодке, говорит местный житель Сергей Трифанов.

Сергей Трифанов: "Маленькая речка шла, а сейчас ушла. Сейчас дождики пойдут и опять начнется. Как справляемся? Сапоги болотные, лодка и машинка!"В краевом минприроды сообщили: чтобы предотвратить дальнейшие потопы, в этом году на реке Бабка должны закончиться дноуглубительные и руслорегулирующие работы. Общая длина участка – 4,5 километра. Пресс-служба Министерства природных ресурсов Пермского края: "В этом году за счет субвенций из федерального бюджета планируем завершить начатые в прошлом дноуглубительные работы на р. Бабка в п. Кукуштан. После завершения дноуглубительных работ на р. Бабка по время весеннего половодья подпорные явления не будут возникать". Пика половодья люди ждут в майские праздники. По сообщению Кунгурской поисково-спасательной службы, только за выходные уровень воды в реке поднялся в среднем на 75 сантиметров.