В Перми последнюю неделю работает авторская выставка работ Никаса Сафронова. Сам художник в особом представлении не нуждается, скажу лишь, что организаторам удалось на время взять из частных коллекций самые известные его работы. Так что шанс их увидеть воочию может больше и не представиться.В первую очередь посетители выставки идут смотреть на «Ожившие полотна», в пространстве галереи «Пермский период». В «Снах наяву» - это вольный перевод - художник, используя классические приёмы живописи, виртуозно передаёт ощущения иррациональные.Есть также и самые известные из его портретов: Елизавета Вторая с розой, Кидман в образе святой, Гафт, олицетворяющий Сталина. Люди с головами котов. Архитектурные пейзажи, что проникнуты тайной и духом эпохи. Букеты, закрывающие головы дам, чтоб не завидовали. Символизм - во всём.Подробно на выставке рассказывают о каждой из представленных работ. Бесплатные аудиоэкскурсии проходят ежедневно. Большая часть картин Сафронова находится в частных собраниях, их выставляют в крупнейших музеях мира. Разные по жанру, схожие по настроению - лёгкие и одухотворённые. Потому и нравятся от мала до велика.Отдельная песня - багеты, обрамляющие картины. Их Никас Сафронов всегда заказывает сам, обыгрывая тона и темы. Кстати, 8 апреля у народного художника и академика российской академии живописи день рождения. Так что почитатели творчества могут поздравить Маэстро через соцсети.Портреты, «Река времени», «Дрим Вижн» - всего на персональной выставке Никаса Сафронова представлено более 80 живописных и графических работ, выполненных в период с конца 1990-х по 2019 год. Чтобы их увидеть осталось не так много времени. Выставка в художественной галерее на Пермской, 17 ждёт своих посетителей по 17 апреля включительно.