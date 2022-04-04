Прикамские оперативники задержали псевдополицейского, подозреваемого в мошенничестве
Установлено, что на стационарный телефон потерпевших звонил «псевдовнук» и рассказывал о том, что стал участником дорожно-транспортного происшествия, и по его вине погиб человек. Далее перезванивал «следователь» и предлагал за 1 миллион рублей решить вопрос о непривлечении родственника к ответственности. Трое потерпевших передали различные суммы денег приехавшему к ним молодому человеку под видом полицейского. Остальные пенсионеры вовремя распознали мошенничество и отказались передавать деньги.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий соликамские сыщики смогли установить личность подозреваемого и автомобиль, на котором он передвигался. Им оказался ранее судимый житель г. Уфы 1997 года рождения. Он был задержан в одном из поселков Удмуртии", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Мужчина взят под стражу. Ущерб от противоправных деяний составил порядка 850 тысяч рублей. Следствие продолжается.
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