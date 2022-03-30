Главы муниципалитетов Прикамья подписали соглашения о сотрудничестве с нефтяниками

Главы муниципалитетов Пермского края подписали с нефтяниками соглашения о сотрудничестве. Это гарантия вложения средств «ЛУКОЙЛа» в развитие производства и в социальную инфраструктуру, практически во все сферы - в спорт, культуру, благоустройство, здравоохранение, образование. Всего - 1 миллиард 800 миллионов рублей.Рукопожатие и подписи дают старт большой работе - в Чернушке появится несколько объектов, которые, по словам главы округа Михаила Шестакова, местные жители очень ждут.Михаил Шестаков, глава Чернушинского ГО: "Новое административное здание для футболистов и хоккеистов, потому что в прошлом году был построен новый спортивный стадион, и второй объект - это реконструкция Дома культуры «Радуга».Планами на этот год могут поделиться ещё 24 муниципалитета, главы которых подписали сегодня традиционное соглашение о сотрудничестве с пермскими нефтяниками. Уже в двадцатый раз. В сегодняшней ситуации «ЛУКОЙЛ» сохраняет социальные обязательства перед краем, так что все проекты будут реализованы.Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Планов у нас очень много, и часть уже реализовывается с прошлого года. Я думаю, что мы успешно выйдем по окончанию этого года, и с честью подготовимся к 300-летию города Перми".Говоря о территориях края, только в прошлом году было реализовано 40 проектов. Вот один из самых масштабных - Чернушинский стадион. С беговыми дорожками, трибунами, футбольным полем с искусственным газоном.В несколько этапов провели ремонт спортивной школы имени Виктора Лобанова в Осе, обновили помещения, полностью заменили систему водоподготовки в бассейне. А в краевом центре продолжается строительство новой сцены Театра юного зрителя к 300-летию Перми, а к новому учебному году - двух общежитий на комплексе Пермского политеха.Александр Смертин, и.о. руководителя Администрации губернатора Пермского края: "Это очень важно, и привожу пример - это единственное социально ориентированное предприятие в этой части, единственное, с которым на такую сумму подписано соглашение, и которое реализовывается".Нефтяники вкладывают средства в развитие производства и в социальную инфраструктуру, в этом году общая сумма - 1 миллиард 800 миллионов рублей. Охвачены все сферы - спорт, культура, благоустройство, здравоохранение, образование.Продолжает работу и такой механизм поддержки, как конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа», и активность жителей Прикамья впечатляет - ежегодно на конкурс поступает порядка тысячи заявок.