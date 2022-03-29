Награжден полицейский, остановивший на ходу грузовик с умершим водителем
В октябре прошлого года он предотвратил крупное ДТП, остановив потерявший управление большегрузный автомобиль. Работая на придорожной парковке в составе следственно-оперативной группы, оперативник заметил, что мимо проезжает 14-метровая фура, за рулем которой никого нет. Медленно набирая скорость, она выехала на встречную полосу, создавая угрозу безопасности других участников движения. Мгновенно сориентировавшись, Шехирев на служебном автомобиле обогнал большегруз, на ходу поднялся на подножку тягача, запрыгнул в кабину и отвел автопоезд на обочину. В дальнейшем выяснилось, что водитель большегруза скоропостижно скончался за рулем от сердечного приступа.
За свой поступок Александр Шехирев награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
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