В Перми достали провалившийся под землю 20-тонный грузовик

В Перми, в Закамске, возник серьезный провал. Размер - примерно шесть на десять метров, глубина — около четырех. Практически полностью сюда ушел грузовик.Проснуться пришлось вместо шести утра, как обычно это бывает, в четыре, - рассказал Валерий. А причина выяснилась, когда он и соседи вышли на улицу - в огромную яму провалился мусоровоз.Валерий Наумов: "Собаки проснулись, услышали бух, как гром услышали, и я сам удивился".А началось всё ещё накануне вечером, рассказал Николай. Мусоровоз числится в его компании. Сначала провалились передние колёса - из этой ямы машину вытащили, оставили рядом. Решили утром чинить, но всё сложилось совсем по-другому.Николай Караваев, механик ИП-возчика: "Утром эту картину увидели, и он с каждым часом всё хуже и хуже, дальше и дальше уходит".А до полигона машина с мусором не доехала, потому что под землёй на улице Автозаводской разрушился верхний свод канализационного коллектора. Здесь, говорят местные жители, порой ощущался запах канализации, но до такого пока что не доходило.Евгений Болотов, начальник цеха № 3 ООО «Новогор-Прикамье»: "Магистральный коллектор построен в 1974 году, у него выходит срок эксплуатации, и случился провал, он железобетонный, и такая ситуация возникла".Участок улицы пришлось перекрыть полностью. Так что специальная техника могла спокойно работать, в частности бульдозеру пришлось расчищать площадку для крана. Что касается труб, пояснили специалисты, они повреждены частично и отключения не потребовалось. Часть стоков, однако, оказалась непосредственно в яме.Михаил Борисов, глава Кировского района г. Перми: "Ко всем дворам, домам доступ есть, жители спокойно передвигаются. Все сети, которые подключены к дому, работают. Вода у жителей есть, тепло есть. Временно отключим Чистопольскую, 23, чтобы можно было кран поднять, чтобы сети не мешали во время проведения работ".Более того, жители покинули тёплые квартиры, чтобы не пропустить зрелище - мусоровоз весит больше двадцати тонн, поэтому и кран потребовался соответствующий. А дальше, как в пословице - запрягали весьма долго, зато сам подъём занял несколько минут.Сейчас специалистам предстоит обследовать повреждённый участок коллектора и решить, каким образом его будут восстанавливать. Речь при этом идёт о том, чтобы после починки коммуникаций восстановить и дорогу в первозданном виде.Можно сказать, что первый шаг сделан, мусоровоз из ямы достали, можно работать дальше, а насколько этот процесс затянется, загадывать пока не будем.