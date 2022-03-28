В Перми продолжаются Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой

Турнир по фигурному катанию на призы легендарного трения Татьяны Тарасовой проходят в Перми с 26 по 29 марта на люду Дворца спорта "Орлёнок". Участие в турнире принимают более 100 фигуристов из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Республики Татарстан и Прикамья.За место на подиуме и именные призы Татьяны Тарасовой в течении трёх дней соревнуются 110 спортсменов, представители ведущих школ фигурного катания страны, включая прикамцев. Первыми на пермский лёд "Орлёнка" вышла категория перспективная- юноши и девушки 1 взрослого разряда. Среди юношей по итогам короткой и произвольных программ победителем стал воспитанник пермской краевой спортивной школы олимпийского резерва «Старт» Владислав Усольцев. У девушек представительница СШОР «Орленок» Вера Гаврилова завоевала серебряную медаль. На 2 балла ее обошла представительница Казани. Владимир Захаров, главный судья соревнований, судья Всероссийской категории, Заслуженный тренер России: "Проводят еще соревнования по первому разряду, это наш ближайший резерв. Есть очень сильные, конкурентоспособные на Чемпионат России, прыгают тройные прыжки. Есть спортсмены, которые только начинают кататься по первому разряду, а некоторые уже готовы выполнять нормы кандидатов в мастера спорта". Наталья Патласова, тренер высшей категории, МАУ СШОР «Орлёнок»: "Наши надежды на будущее - Таисия Щербинина, она уже в этом сезоне прошла серьезные старты, вступила очень достойно".
По итогам соревнований будет разыграно 9 комплектов наград. Следить за прокатами можно с помощью видеотрансляций, но лучше это сделать очно - так интереснее. Вход на трибуны "Орлёнка" все дни свободный.
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