В условиях санкций сохраняются все меры господдержки для сельхозпроизводителей

Пермская птицефабрика, которая обеспечивает 40 процентов всех поставок куриного мяса в Прикамье, намерена увеличить ассортимент продукции. Для этого здесь планируют купить новое оборудование. Тамара Некрасова, директор по производству АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»: "Суточный цыплёнок должен крепко стоять на ногах, у него должны быть ясные глаза, гладкое блестящее оперение".Этот птенец проверку прошёл и пойдёт на выращивание. Всего за день Тамара Некрасова вместе с другими сотрудниками осматривает тысячи желтых, только что вылупившихся цыплят. Содержат молодняк в специальных, современных камерах.Птицу вакцинируют, в месяц Пермская птицефабрика производит около 1 млн 600 тысяч цыплят. Это высокие показатели для региона и их планируется сохранять.«ПРОДО «Птицефабрика Пермская» обеспечивает 40% потребности края в курином мясе. На магазинные прилавки поставляют полуфабрикаты и колбасы, в ассортименте более 200 наименований продукции.Во время рабочей поездки оценил весь производственный цикл губернатор Дмитрий Махонин. По словам главы региона, в условиях санкций сохраняются все меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сохраняем ранее анонсированные объемы поддержки отрасли. В этом году на развитие сельского хозяйства будет направлено свыше 3 млрд рублей. Не только для крупных производителей, но и для малых форм хозяйствования эти средства будут направлены".Сейчас в Прикамье для сельскохозяйственников действует 15 видов мер государственной поддержки. Субсидии должны поступить производственникам раньше запланированных сроков, для того чтобы сохранять и увеличивать темпы производства.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Крайне актуально довести все меры поддержки, которые предусмотрены региональным, федеральным бюджетом максимально быстро. Сейчас мы меняем определенные нормативно-правовые акты и сделаем так, чтобы основные субсидии будут доведены в среднем месяца на три раньше, чем это планировалось".«ПРОДО Птицефабрика Пермская» регулярно получает из государственного бюджета средства на организацию учебных площадок по повышению квалификации работников.Александр Цальцалько, директор АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»: "Несмотря на санкции, предприятие будет не только дальше производить качественную продукцию, но и наращивать объемы производства во многом благодаря господдержке".В планах закупать новое оборудование и расширять ассортимент выпускаемой продукции, а кроме того, улучшать условия содержания откармливаемых бройлеров. Ведь в день их появляется в среднем около 50 тысяч.