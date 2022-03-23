В условиях санкций сохраняются все меры господдержки для сельхозпроизводителей
Этот птенец проверку прошёл и пойдёт на выращивание. Всего за день Тамара Некрасова вместе с другими сотрудниками осматривает тысячи желтых, только что вылупившихся цыплят. Содержат молодняк в специальных, современных камерах.Птицу вакцинируют, в месяц Пермская птицефабрика производит около 1 млн 600 тысяч цыплят. Это высокие показатели для региона и их планируется сохранять.«ПРОДО «Птицефабрика Пермская» обеспечивает 40% потребности края в курином мясе. На магазинные прилавки поставляют полуфабрикаты и колбасы, в ассортименте более 200 наименований продукции.Во время рабочей поездки оценил весь производственный цикл губернатор Дмитрий Махонин. По словам главы региона, в условиях санкций сохраняются все меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сохраняем ранее анонсированные объемы поддержки отрасли. В этом году на развитие сельского хозяйства будет направлено свыше 3 млрд рублей. Не только для крупных производителей, но и для малых форм хозяйствования эти средства будут направлены".
Сейчас в Прикамье для сельскохозяйственников действует 15 видов мер государственной поддержки. Субсидии должны поступить производственникам раньше запланированных сроков, для того чтобы сохранять и увеличивать темпы производства.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Крайне актуально довести все меры поддержки, которые предусмотрены региональным, федеральным бюджетом максимально быстро. Сейчас мы меняем определенные нормативно-правовые акты и сделаем так, чтобы основные субсидии будут доведены в среднем месяца на три раньше, чем это планировалось".
«ПРОДО Птицефабрика Пермская» регулярно получает из государственного бюджета средства на организацию учебных площадок по повышению квалификации работников.Александр Цальцалько, директор АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»: "Несмотря на санкции, предприятие будет не только дальше производить качественную продукцию, но и наращивать объемы производства во многом благодаря господдержке".
В планах закупать новое оборудование и расширять ассортимент выпускаемой продукции, а кроме того, улучшать условия содержания откармливаемых бройлеров. Ведь в день их появляется в среднем около 50 тысяч.
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