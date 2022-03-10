В поликлинике №7 заработал новый компьютерный томограф

В пермской поликлинике №7 сегодня заработал новый компьютерный томограф, чуть раньше такое же оборудование было установлено в клиниках Кунгура, Соликамска, ряда прикамских округов.Лёгкие, в контексте эпидемситуации, обследуют чаще всего. Но рассмотреть точно, в 32-х срезах, можно все системы и органы человека, от головного мозга до скелетно-мышечной системы. Наталья Массольд, заведующая ГБУЗ ПК ГП №7: "В поликлинической сети это большое «Ура», и большое спасибо вышестоящим инстанциям. Теперь у нас есть возможность вести контроль лечения, раннюю диагностику, это не только патология костно-мышечной системы, это также патология онкологическая. Это патология бронхо-лёгочной системы".Аппарат позволяет получать изображения с высоким разрешением при этом со сниженной дозой облучения. Спецподготовку по работе на нём прошли три врача и три средних медработника. Мария Сторожева, рентгенолог: "Здесь идёт несколько проекций, срезы идут. Тут надо знать и все лимфоузлы, и все эти маленькие косточки".Стоимость томографа - 55 млн рублей. Это один из десяти аппаратов, приобретенных в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Только в этом году на её реализацию предусмотрено почти 1,9 млрд рублей.К поликлинике №7 прикреплены 84 тысячи жителей Мотовилихинского района. Ближайший томограф находится в «четверке», и спрос на него колоссальный. С появлением КТ здесь, диагностика станет доступнее и оперативнее. При работе в две смены обследования смогут пройти 20 человек в день. Ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному Минздраву добиться, чтобы уровень медицины в удаленных территориях был не ниже, чем в краевой столице. Так, компьютерные томографы появились в трёх поликлиниках Перми, а также Кунгуре, Соликамске, Чусовом, в Добрянском, Лысьвенском, Октябрьском, и Верещагинском городских округах. Получить услугу могут пациенты стационаров и поликлиник этих и близлежащих к ним территорий. Записаться можно через участкового терапевта.