В Перми состоялось техническое открытие нового корпуса школы "Синтез"
Первая лабораторная работа по химии в новом корпусе школы «СинТез». Так что в чистоте пробирок сомневаться не приходится. Несмотря на то, что у Анастасии любимый предмет литература, современное оборудование вдохновляет изучать и другие предметы. Анастасия Беляева: "Школа стала больше, комфортнее, как-то даже желание учиться появилось".
В соседнем классе с помощью VR-очков Полина Шумилова знакомится с пространственной структурой молекулы ДНК: "Благодаря этому кубу, я могу сфокусировать молекулу ДНК и вращать ее в разные стороны". В кабинете технологии оборудование с почти безграничными возможностями: сканер сделает цифровую модель, 3D-принтер напечатает копию, фрезер с ЧПУ поможет с обработкой, а лазерный станок при необходимости нанесет гравировку.
Глядя на станки и оборудование, преподаватель технологии для своих учеников сразу ставит новую планку.
Сергей Глущенко, учитель технологии МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез»: "Оборудование позволяет принимать участие в различных олимпиадах, как в областных масштабах, так и во всероссийских. Например, «Джуниор Скилс», как минимум по четырем дисциплинам".В новом корпусе можно попробовать себя в роли шеф-повара молекулярной кухни или покорить высоту на скалодроме. С новыми образовательными возможностями знакомится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Елена Звегинцева, директор МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез»: "Наша школа реализует уникальную образовательную модель по трем основным направлениям – химико-технологическое, спортивно-патриотическое и третье направление творчество".
Новый корпус построен в рамках национального проекта «Образование» и поможет решить проблему переуплотненности школ в пермских микрорайонах Судозаводский и Водники. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы, конечно, нацелены на то, чтобы ребята получали самое лучшее образование, а помимо образовательной среды, конечно, надо создавать условия. И условия заключаются именно в новых корпусах".
Только в прошлом году благодаря нацпроекту в Прикамье введены в строй 9 новых школ, в этом - запланировано еще 10, из них 4 - в краевой столице. С 9 марта новый корпус школы «СинТез» перейдет на полное расписание уроков. В апреле планируется начать капитальный ремонт старого корпуса.
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