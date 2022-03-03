Федерация дзюдо Пермского края подвела итоги 2021 года

56 соревнований в минувшем году провела федерация дзюдо Пермского края. Итоги подвели на специальной конференции. Успешно прикамцы показали себя на важных отечественных стартах. На взрослом чемпионате России Эльвира Донцова завоевала серебряную медаль. Воспитанница спортшколы «Витязь» Фируза Азамова стала третьей на Первенстве страны и вошла в состав национальной сборной. С бронзовыми наградами с Кубка России вернулись Екатерина Доценко и Дмитрий Котельников. Юные спортсмены до 15 лет на первенстве Приволжского федерального округа завоевали 5 медалей, включая две золотые. Несмотря на вынужденный карантин в декабре, оргкомитету удалось выполнить весь календарный план.В новых условиях текущего года педсоставу предстоит применить в том числе нестандартные подходы в обучении.Владимир Плотников, вице- президент федерации дзюдо России: "Мы ставим задачу, чтобы тренера с ними ходили в кинотеатры, в театры. Летом ездили в поход, собирали гербарий. Идёт воспитание. Нам важно, чтобы наши спортсмены, помимо спорта, физически, они были духовно развиты".Будущий год станет для организации юбилейным, так что предстоит ряд подготовительных мероприятий. В декабре 1973 прошёл первый Чемпионат Пермского района по дзюдо среди мужчин - дату принято считать отправной точкой в развитии вида спорта. Ранее прикамцы выступали только по борьбе самбо. В целом, акцент в работе федерации- на дела внутри края. Чтобы разнообразить навыки начинающих спортсменов, предусмотрены мастер- классы от ведущих мастеров. Планируется, что больше соревнований по разным возрастам будут проходить в муниципалитетах, где есть отделения дзюдо.Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края: "Регион большой- Чернушка, Чайковский, Соликамск, Березники, Кизел — по возрастам раздельно было, где им интересно, где побольше детей занимается. Вы знаете, что больше 5000 детей занимается у нас".