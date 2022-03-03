Федерация дзюдо Пермского края подвела итоги 2021 года
Владимир Плотников, вице- президент федерации дзюдо России: "Мы ставим задачу, чтобы тренера с ними ходили в кинотеатры, в театры. Летом ездили в поход, собирали гербарий. Идёт воспитание. Нам важно, чтобы наши спортсмены, помимо спорта, физически, они были духовно развиты".
Будущий год станет для организации юбилейным, так что предстоит ряд подготовительных мероприятий. В декабре 1973 прошёл первый Чемпионат Пермского района по дзюдо среди мужчин - дату принято считать отправной точкой в развитии вида спорта. Ранее прикамцы выступали только по борьбе самбо. В целом, акцент в работе федерации- на дела внутри края. Чтобы разнообразить навыки начинающих спортсменов, предусмотрены мастер- классы от ведущих мастеров. Планируется, что больше соревнований по разным возрастам будут проходить в муниципалитетах, где есть отделения дзюдо.
Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края: "Регион большой- Чернушка, Чайковский, Соликамск, Березники, Кизел — по возрастам раздельно было, где им интересно, где побольше детей занимается. Вы знаете, что больше 5000 детей занимается у нас".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье немного похолодает
За сутки в Прикамье выявлено 2 882 случая коронавируса
С начала года вертолетом санавиации доставлены в Пермь 17 пациентов
Пермяки смогут получить налоговый вычет за занятия спортом
В Перми наградили победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии
Жилищные сертификаты для детей-сирот: размер выплат будет дифференцированным
В Перми выбрали «Учителя года»
Поставщики стройматериалов прекратили отгрузку. Запасов продуктов достаточно
Как в условиях санкций работают платежи и переводы
В медицинском университете стартовала кампания по привлечению студентов-целевиков
Добавить комментарий: