Изменились правила для перевода детей на дистанционный режим обучения

В Перми школьники вернулись к обычному режиму обучения. В этом списке и учреждения дополнительного образования. На основании предписания Управления Роспотребнадзора с целью предотвращения распространения заболевания гриппом и ОРВИ с 3 по 13 февраля в городских образовательных учреждениях был приостановлен учебный процесс в очном формате. Евгения Шестакова, педагог дополнительного образования в театре-студии «КОД»: "Репетировать сцены по «Zoom» очень неудобно, мы от этого ушли, и процесс постановки спектакля прерывается, а вот сценическая речь - её можно было проводить в дистанте".В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного санитарного врача России изменились правила для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения. Нововведение связано с особенностями течения заболевания при штамме "омикрон" у детей, которое схоже с ОРВИ.Надежда Коряковцева, начальник отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Теперь при возникновении единичных случаев разобщения не происходит, а происходит разобщение, когда количество случаев гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции 20% и более отсутствующих в одном классе".