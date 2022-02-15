← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2022
Началось расследование несчастного случая на березниковской «Ависме» →
Изменились правила для перевода детей на дистанционный режим обучения
В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного санитарного врача России изменились правила для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения. Нововведение связано с особенностями течения заболевания при штамме "омикрон" у детей, которое схоже с ОРВИ.
Надежда Коряковцева, начальник отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Теперь при возникновении единичных случаев разобщения не происходит, а происходит разобщение, когда количество случаев гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции 20% и более отсутствующих в одном классе".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2022
В Прикамье больничный должны открыть после звонка в неотложку или скорую
Школьники Перми возвращаются к очному обучению
В День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветка
Клиентские офисы «Новогора» открылись для приёма абонентов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.02.2022
В Прикамье за сутки выявлено 5 298 заболевших коронавирусом
Весна близко. В ботаническом саду ПГНИУ расцвели китайская сирень и банан
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
В Прикамье будет ветрено
Добавить комментарий: