В Прикамье больничный должны открыть после звонка в неотложку или скорую
Закрывать больничный теперь можно не только по звонку, но и по электронной почте. Отправляя сообщение на электронную почту, пациенту нужно указать о себе всю необходимую информацию – фамилию, имя и отчество, дату и год рождения, СНИЛС, номер телефона и дату открытия листа нетрудоспособности. При этом обращаться необходимо именно в то учреждение, в котором больничный лист был открыт. После этого медработник поликлиники связывается с заявителем, чтобы опросить его и решить вопрос о дистанционном закрытии больничного.
Нововведение распространяется на всех взрослых, заболевших коронавирусом или ОРВИ.
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