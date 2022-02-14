В Прикамье больничный должны открыть после звонка в неотложку или скорую

В краевом министерстве здравоохранения усовершенствовали систему систему оформления больничных. Отныне они должны открываться сразу после звонка в неотложку или скорую. Врач из-за большой загруженности сейчас может прийти позже - в течение нескольких суток, но листок нетрудоспособности обязаны завести с того дня, как пациент позвонил и сообщил о том, что заболел. Если больничный не открыли, можно жаловаться на горячую линию по телефону 122.Закрывать больничный теперь можно не только по звонку, но и по электронной почте. Отправляя сообщение на электронную почту, пациенту нужно указать о себе всю необходимую информацию – фамилию, имя и отчество, дату и год рождения, СНИЛС, номер телефона и дату открытия листа нетрудоспособности. При этом обращаться необходимо именно в то учреждение, в котором больничный лист был открыт. После этого медработник поликлиники связывается с заявителем, чтобы опросить его и решить вопрос о дистанционном закрытии больничного.Нововведение распространяется на всех взрослых, заболевших коронавирусом или ОРВИ.