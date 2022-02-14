Клиентские офисы «Новогора» открылись для приёма абонентов

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.02.2022
В День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветка →
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По вопросам, связанным с холодным водоснабжением и водоотведением, пермяки могут обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ, а также по тел. 2100-680 (для звонков с мобильных телефонов) или 068 (для звонков со стационарных телефонов).
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.02.2022
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