Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.02.2022

В День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветка →

Клиентские офисы «Новогора» открылись для приёма абонентов

С сегодняшнего дня отделения по работе с физическими лицами компании «НОВОГОР-Прикамье» по адресам: Чернышевского, 28, ул. Революции, 21а, ул. Плановая, ¾, ул. Автозаводская, 9а возобновили приём абонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании. Тем не менее в "Новогоре" напоминают, что оплатить услуги, передать показания индивидуальных приборов учет (ИПУ), направить заявки на оформление договоров, задать вопросы специалистам компании и др. можно через онлайн-сервисы «НОВОГОР-Прикамье».
По вопросам, связанным с холодным водоснабжением и водоотведением, пермяки могут обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ, а также по тел. 2100-680 (для звонков с мобильных телефонов) или 068 (для звонков со стационарных телефонов).

Опубликовано: 14.02.2022 в 10:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.02.2022

В Прикамье за сутки выявлено 5 298 заболевших коронавирусом

Весна близко. В ботаническом саду ПГНИУ расцвели китайская сирень и банан

В Перми работают мобильные пункты вакцинации

В Прикамье будет ветрено

Школы "оживают": дети возвращаются к очному обучению

Лёд становится опасен

Нужны доноры!

В Перми пройдет прямая линия по проблемам отопительного сезона

Суд продлил арест Бекмансурову до 22 мая


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.02.2022

В День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветка →

Обратите внимание

в Перми

На этой неделе ледовый парк на эспланаде завершит работу
Как рассказали в городском департаменте культуры и молодёжной политики, последним рабочим днём ледового парка «Новогодье» в 68-м квартале эспланады станет 13 февраля. После этого начнётся демонтаж ледовых объектов.
10.02.2022 в 12:10

Метки: в Перми

В Перми обсудили подготовку к празднованию 300-летия города
В Перми обсудили подготовку к празднованию 300-летия города. Ключевой темой заседания стало благоустройство и озеленение районов Перми. Уже в апреле стартует реконструкция набережной в Закамске. В сентябре подрядчик планирует приступить к берегоукреплению. Полностью работы должны завершиться в 2023 году. Также в рамках проекта «Зелёное кольцо» власти планируют приводить в порядок долины малых рек. Вдолинах рек Егошихи и Данилихи планируется создание рекреационных зон с соблюдением всех экологических норм и правил.
09.02.2022 в 11:15

Метки: Власть, Экономика, Общество, в Перми

Для студентов и школьников Перми будет продлён срок действия проездных документов
Напомним, в учебных заведениях Перми объявлен карантин с 3 по 9 февраля. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, срок действия льготных проездных документов будет продлён для школьников и студентов. Это касается тех документов, которые были пополнены до 3 февраля текущего года. В департаменте отмечают, что в срок с 3 по 9 февраля по проездным не должно быть совершено ни одной поездки. Это необходимо для автоматического определения пользователей проездных документов, переведённых на дистанционное обучение. Пополнение будет осуществляться на количество неизрасходованных поездок или количество дней, выпавших на карантин. Это будет сделано автоматически, держателям карт не придётся никуда обращаться.
04.02.2022 в 12:00

Метки: Деньги, Образование, в Перми

С начала зимы с улиц Перми вывезли 60 тысяч машин снега
Снег, который пошёл накануне в Перми - только начало. Как минимум еще два дня ожидаются осадки. На коммунальщиков заранее обрушился гнев горожан и мэрии - ведь еще не до конца ликвидированы последствия предыдущих снегопадов. А у подрядчиков и без новых прогнозов работы хоть отбавляй. С начала зимнего сезона с улиц Перми вывезено 970 тысяч кубометров снега. Если пересчитать в КАМАЗах – получится более 60 тысяч машин!
04.02.2022 в 11:50

Метки: в Перми

Прием заявок на распределение «альтернативных» земельных участков для многодетных продлен до 18 февраля
Администрация Перми перед Новым годом распределила среди многодетных не все земельные участки из так называемого альтернативного перечня. Поэтому объявлен новый сбор заявлений. Наделы предлагаются хоть и не в Перми и меньшей площадью - в 5-6 соток, но зато, что называется, здесь и сейчас. Как воспользоваться предложением, и в чём его выгода?
04.02.2022 в 11:20

Метки: Официально, в Перми

В России

Девятиклассники готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку
Министерством образования Пермского края принято решение не переносить запланированное на 9 февраля итоговое собеседование для выпускников 9-х классов, а провести его в школах в очном формате при соблюдении всех требований эпидбезопасности. Во всех учреждениях проведут санитарную обработку, утром при входе для школьников организуют термометрию. Если ученик находится на больничном, то собеседование для него будет дистанционным. Об этом родители должны заранее предупредить учителя. Итоговое собеседование по русскому языку традиционно проводится во вторую среду февраля. Начало в 9 утра по местному времени. Продолжительность в среднем составляет 15 минут, по результатам учащийся получает «зачёт» или «незачёт». «Зачёт» по итоговому собеседованию является допуском к ОГЭ в 9 классе.
08.02.2022 в 21:43

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

«Молот» одержал уверенную победу в домашнем матче
Пермский хоккейный клуб «Молот» с крупным счетом обыграл «Омские крылья» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата. В первом периоде пермяки установили преимущество 2:1, во втором увеличили отрыв — 4:1, а в третьем решающем подтвердили превосходство, так и не позволив больше сопернику забросить шайбу в свои ворота. Итоговый счет встречи — 6:1. Следующий матч пермская команда проведет на выезде 11 февраля против «Ростова».
07.02.2022 в 17:50

Метки: Спорт, В России

Открытие когалымского филиала ПНИПУ запланировано на 2023 год
С рабочим визитом Пермь посетил вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. Он принял участие в заседании наблюдательного совета Пермского политехнического университета под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Основной темой встречи стало строительство в Когалыме филиала университета, которое ведётся при поддержке нефтяников.
04.02.2022 в 10:23

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

Прикамские спортсмены из состава сборной России прибыли в Пекин
В расширенный состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине вошли 24 спортсмена из Пермского края и 9 из них – в основной состав. Это Мария Истомина (лыжные гонки), Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина), Татьяна Иванова и Екатерина Катникова (санный спорт). При этом вся команда сборной России по фристайлу состоит из воспитанниц чусовской спортшколы «Огонек» им. Л.Д. Постникова: на Игры в Пекин отправились Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Также в основной состав сборной вошла биатлонистка Валерия Васнецова. Но, к сожалению, девушка уже не сможет выступить из-за 2-х положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Как сообщила сегодня министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, все спортсмены прибыли в Пекин и прошли тестирование на COVID-19. Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
02.02.2022 в 17:20

Метки: Спорт, В России, в Пермском крае

В общественных проектах ПФО приняли участие более 10 тысяч прикамцев
В аппарате главного федерального инспектора по Пермскому краю проанализировали итоги 2021 года по вовлеченности региона в общественные проекты Приволжского округа. Цифры получены впечатляющие - только в Пермском крае в 2021 году в них приняло участие боле 10 тысяч человек.
31.01.2022 в 12:20

Метки: Общество, Экономика, В России

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье больничный должны открыть после звонка в неотложку или скоруюВ Прикамье больничный должны открыть после звонка в неотложку или скорую

В Пермском крае полицейские изъяли крупную партию мефедронаВ Пермском крае полицейские изъяли крупную партию мефедрона

Школьники Перми возвращаются к очному обучениюШкольники Перми возвращаются к очному обучению

В День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветкаВ День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветка

Умный свет: в Перми будет установлено более 10,5 тысяч светодиодных светильниковУмный свет: в Перми будет установлено более 10,5 тысяч светодиодных светильников

Клиентские офисы «Новогора» открылись для приёма абонентовКлиентские офисы «Новогора» открылись для приёма абонентов

Недалеко от коммунального моста через Каму произошёл пожар Недалеко от коммунального моста через Каму произошёл пожар

В Пермском крае к юбилею столицы в 2023 году учреждены две государственные награды В Пермском крае к юбилею столицы в 2023 году учреждены две государственные награды

На предстоящая неделе в Прикамье будет аномально теплоНа предстоящая неделе в Прикамье будет аномально тепло

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.02.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.02.2022

В "Т Плюс" подвели итоги работы за прошлый годВ "Т Плюс" подвели итоги работы за прошлый год

Опасная горка: до трагедии недалекоОпасная горка: до трагедии недалеко

Жителя Краснокамска подозревают в хищении кранов отопленияЖителя Краснокамска подозревают в хищении кранов отопления

Во время пожара в Перми погиб 56-летний мужчинаВо время пожара в Перми погиб 56-летний мужчина

Пермяки могут обратиться в поликлинику за дистанционным закрытием больничного по электронной почтеПермяки могут обратиться в поликлинику за дистанционным закрытием больничного по электронной почте

На Восточном обходе Перми участниками ДТП стали 9 автомобилейНа Восточном обходе Перми участниками ДТП стали 9 автомобилей

"Прямое попадание". В Перми при расчистке крыши сосулькой сбили кондиционер"Прямое попадание". В Перми при расчистке крыши сосулькой сбили кондиционер

В Прикамье за сутки выявлено 5 298 заболевших коронавирусомВ Прикамье за сутки выявлено 5 298 заболевших коронавирусом

Весна близко. В ботаническом саду ПГНИУ расцвели китайская сирень и бананВесна близко. В ботаническом саду ПГНИУ расцвели китайская сирень и банан

В Перми работают мобильные пункты вакцинацииВ Перми работают мобильные пункты вакцинации

В Прикамье будет ветреноВ Прикамье будет ветрено

Школы "оживают": дети возвращаются к очному обучениюШколы "оживают": дети возвращаются к очному обучению

Лёд становится опасенЛёд становится опасен

Нужны доноры!

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную