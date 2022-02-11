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Весна близко. В ботаническом саду ПГНИУ расцвели китайская сирень и банан
Показал свое цветение во всей красе и банан сорта «Тропикана». Он считается карликовым, вырастает не более двух метров в высоту и приносит хороший урожай. К примеру, этот даст около 350 плодов. Созреют они к концу июня. Раннее пробуждение растений случилось благодаря мягкой зиме, считают специалисты.
Александр Дядик, заведующий оранжереей Ботанического сада им. А. Генкеля: "В субтропических оранжереях уже растения проснулись три недели назад. В тропиках это практически конец декабря, уже растения пошли в рост. Как только световой день начал чуть-чуть прибывать, растения это почувствовали и начали активно расти".
Впрочем, в прошлом году из-за потепления ряд растений решили распустить свои бутоны также раньше срока почти на месяц - в первых числах февраля. Зацвели субтропические камелии, магнолия, цикламены, азалии, которые можно встретить на черноморском побережье Кавказа.
Что касается погоды за окном, в этом феврале вероятна оттепель, говорят синоптики.
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "На следующей неделе предварительно нас ждет новая волна тепла, уже более интенсивная. Тепло придет с западной Европы. Не исключено, что в четвертой пятидневке месяца могут быть первые оттепели".
В ближайшие дни в Прикамье будет умеренно морозно и снежно с температурой от минус шести до минус одиннадцати градусов. К выходным потеплеет до минус трех при слабом ветре.
А пока на улице лежат огромные сугробы, ориентироваться можно по деревьям. Первыми на приход весны отреагируют ивы – у них начнут набухать почки.
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