Весна близко. В ботаническом саду ПГНИУ расцвели китайская сирень и банан

Словно почувствовав приближение весны, в Пермском ботаническом саду расцвели первые в этом году экзотические растения – китайская сирень и банан «Тропикана». Говорят, что случилось это благодаря мягкой зиме.Сейчас требуется умеренное количество влаги, полив раз в два-три дня. В субтропической оранжерее классического университета китайская сирень появилась в 2018 году. За окном зима, а она уже начала радовать сотрудников своим цветением.Марина Черткова, научный сотрудник Ботанического сада им. А. Генкеля: "Она махровая. Это признак сорта. Данный сорт китайский, у нас два сорта этой сирени в коллекции. Второй будет белый и зацветет немного позже".Показал свое цветение во всей красе и банан сорта «Тропикана». Он считается карликовым, вырастает не более двух метров в высоту и приносит хороший урожай. К примеру, этот даст около 350 плодов. Созреют они к концу июня. Раннее пробуждение растений случилось благодаря мягкой зиме, считают специалисты.Александр Дядик, заведующий оранжереей Ботанического сада им. А. Генкеля: "В субтропических оранжереях уже растения проснулись три недели назад. В тропиках это практически конец декабря, уже растения пошли в рост. Как только световой день начал чуть-чуть прибывать, растения это почувствовали и начали активно расти".Впрочем, в прошлом году из-за потепления ряд растений решили распустить свои бутоны также раньше срока почти на месяц - в первых числах февраля. Зацвели субтропические камелии, магнолия, цикламены, азалии, которые можно встретить на черноморском побережье Кавказа.Что касается погоды за окном, в этом феврале вероятна оттепель, говорят синоптики.Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "На следующей неделе предварительно нас ждет новая волна тепла, уже более интенсивная. Тепло придет с западной Европы. Не исключено, что в четвертой пятидневке месяца могут быть первые оттепели".В ближайшие дни в Прикамье будет умеренно морозно и снежно с температурой от минус шести до минус одиннадцати градусов. К выходным потеплеет до минус трех при слабом ветре.А пока на улице лежат огромные сугробы, ориентироваться можно по деревьям. Первыми на приход весны отреагируют ивы – у них начнут набухать почки.