Суд продлил арест Бекмансурову до 22 мая

Суд Дзержинского района продлил арест студенту Тимуру Бекмансурову, который в сентябре прошлого года устроил кровавую бойню в Пермском университете и убил шесть человек. Сам убийца присутствовал на заседании. При оглашении материалов дела прозвучали некоторые новые подробности преступления.Вместо наручников - костыли в руках. Пусть иногда спотыкаясь и неумышленно разрушая на своём пути лестницу Дзержинского районного суда - на свое третье судебное слушание Тимур Бекмансуров добирается самостоятельно.

Журналистов он игнорирует, однако на вопросы судьи отвечать обязан. Спокойно и хладнокровно пересказывает свою биографию.

Трагедия произошла там же 20 сентября. Стрелять по машинам бывший студент классического университета начал еще на улице. По этому факту возбуждено уже четвертое уголовное дело –«Умышленное повреждение чужого имущества». Далее на территории вуза преступник продолжил пальбу без разбора. В итоге - шесть погибших, 47 пострадавших и сотни находящихся по близости очевидцев.Прокурор: "Бекмансуров длительное время тщательно готовился к совершению данных общественно опасных преступлений".

Обезвредить преступника удалось инспектору ДПС Константину Калинину. Помогал коллега Владимир Макаров. Из материалов следствия: уже раненный Бекмансуров после задержания просил полицейского застрелить его.

В январе Пермский университет вновь перешел к очному формату обучения. О тех событиях свидетели трагедии и тем более пострадавшие рассказывают с неохотой. Минуты сентябрьских выстрелов здесь запомнят на всю жизнь.

В момент нападения третьекурсник Лазиз Кавлидинов был в университете. На своё счастье, находился в дальнем экономическом корпусе. Обо всём случившемся, как и все, узнавал из соцсетей. Позже следствие выяснит: никто из опрошенных свидетелей не слышал экстренной сирены в момент выстрелов.

Лазиз Кавлидинов, студент третьего курса ПГНИУ: "Никто старается об этом не вспоминать. Это всё равно у всех останется на всю жизнь в памяти".

Свою вину Бекмансуров признал полностью. Экспертиза выявила - вменяемый.

Следователь: "Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, и завершить его к сроку 20 февраля текущего года не представляется возможным по объективным причинам".

Дзержинский суд принял решение продлить арест стрелку до 22 мая. Именно на этот срок продлено предварительное следствие по уголовному делу. Обвиняемому грозит длительный тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.