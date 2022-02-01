Жители Добрянского района пожаловались на затягивание бесплатной догазификации

Пермское УФАС проводит проверку по обращению жителей Добрянского района, которые пожаловались на затягивание бесплатной догазификации их домов.Согласно нововведениям, гражданин, дом которого находится в населенном пункте, где уже проложен газопровод, вправе претендовать на бесплатное подведение газа для бытовых нужд до границ своего участка. Для этого ему следует обратиться с заявкой к единому оператору газификации или соответствующей газораспределительной организации. Если все обязательные требования и условия соблюдены, в сроки от 5 до 30 дней заявителю должны направить договор о безвозмездном подключении и технические условия к нему. Государственный контроль за соблюдением порядка подключения осуществляют органы Федеральной антимонопольной службы.В поступившей жалобе указано, что заявки на портал единого оператора газификации жители Пальниковского поселения Добрянского района подали еще в октябре 2021, однако документов, необходимых для подключения, от газораспределительной организации до сих пор не получили.Начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов: "Программа догазификации даёт людям уникальную возможность сделать свое жилье комфортнее, сократить расходы на его содержание. Тот факт, что сегодня это должно происходить в больших масштабах и на безвозмездной основе, не дает газораспределительным компаниям каких-либо исключений для игнорирования действующего порядка и растягивания сроков газификации».Если в результате рассмотрения жалобы нарушения интересов граждан подтвердятся, газораспределительным организациям и их должностным лицам грозят штрафные санкции в размерах от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц; за повторное нарушение – от 600 тыс. до 1 млн. руб. для юрлиц, от 40 до 50 тыс. руб. либо дисквалификация до трех лет для должностных лиц.