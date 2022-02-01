До 3/4 месячной нормы осадков: в Прикамье ожидаются серьезные снегопады
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "С четверга по субботу Пермский край окажется под влиянием малоподвижного фронта. На северо-западе края будет постепенно холодать до -10...-15, но на юге и в центральных районах сохранится достаточно высокий температурный фон -1...-5, а также практически непрерывно в течение трех дней с четверга по субботу будет идти снег, за это время может выпасть до 3/4 месячной нормы осадков".
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