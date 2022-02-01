За сутки в Прикамье выявлено 3303 случая коронавируса
По состоянию на утро 1 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 367 654 человека. 1 298 617 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 172 пациента. Из них 64 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 816 человек.
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