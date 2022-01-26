← Из-за коронавируса "Парма" перенесла матч с "Легией" в Кубке ФИБА
В феврале водители пермских автобусов и трамваев начнут продавать транспортные карты →
В колониях ввели запрет на длительные свидания
ГУФСИН России по Пермскому краю: "Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте и в соцсетях ГУФСИН России по Пермскому краю".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Из-за коронавируса "Парма" перенесла матч с "Легией" в Кубке ФИБА
В Березниках из-за роста заболеваемости отменили культурные мероприятия
В Пермском крае подтверждено 1 356 новых случаев COVID-19
В Перми состоялось открытие конкурса «Учитель года»
"Клиент мёртв". Жителю Лысьвы заблокировали карту и не выдали пенсию из-за бюрократической ошибки
Депутаты гордумы обсудили вопросы общественного самоуправления
В Прикамье выявлен уже 61 случай «омикрона»
Исключительно добровольная вакцинация. Как будут прививать подростков?
Муниципалитеты края могут подать заявку на создание модельных библиотек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2022
Добавить комментарий: