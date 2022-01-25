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Капитальный ремонт жителям края обходится всё дороже
Фонд капитального ремонта Пермского края: "С 1 января размер платы за капремонт в Прикамье определен в размере 10 рублей 10 копеек за один квадратный метр в месяц. В прошлом году взнос за капремонт был 9 рублей 73 копейки за метр. Повышение связано с инфляцией и ежегодным ростом стоимости строительных материалов, которые нужны для проведения капитального ремонта многоквартирных домов".
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