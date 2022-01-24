В Перми к бескондукторной системе присоединились ещё два автобусных маршрута

Пермяки и гости города снова могут бесплатно кататься на коньках по вторникам, средам и пятницам с 20 до 22 часов на восьми муниципальных катках. Попасть на муниципальные катки бесплатно могут как любители, так и профессионалы. Единственное условие – нужно иметь свои коньки. Также для посетителей в любое время потребуется соблюдение всех мер санитарной безопасности. В раздевалки заходить можно только в маске, проверка температуры обязательно. У людей старше 18 лет проверят наличие QR-кода. Кроме того, открыт каток на набережной Камы, на площадке нового амфитеатра. Вход на лед со своими коньками здесь всегда бесплатный. Каток работает ежедневно с 10 утра до 22 вечера.