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В Перми до 20 апреля будет закрыто движение транспорта на участке ул. Пермской →
В Перми к бескондукторной системе присоединились ещё два автобусных маршрута
На сегодняшний день на бескондукторную систему оплаты проезда уже перешли автобусные маршруты №1, №3, №4, №10, №11, №14, №17, №19, №32, №45, №55, №59, №60, №64, №67, №78 и №80, а также все трамваи.
Ранее мэр Перми предложил увеличить штрафы для безбилетных пассажиров как минимум на две тысячи рублей.
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