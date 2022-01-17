Пермский университет начинает поэтапный выход из дистанта

Национальный исследовательский университет с сегодняшнего дня частично перейдет на очный формат обучения. С 17 января в аудиториях возобновят лабораторные занятия и те пары, где используется специальное программное обеспечение. На онлайн-обучение вуз был переведен после стрельбы 20 сентября.Согласно приказу с 17 января занятия с использованием лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения для студентов-очников, в том числе студентов колледжа, будут проходить в аудиториях ПГНИУ. В очном формате также будут проводиться занятия по прикладной физической культуре.Магистранты ПГНИУ будут учиться в смешанном формате: для каждой учебной группы будет установлен индивидуальный формат обучения в зависимости от дисциплин учебного плана.Студенты очно-заочной, заочной формы обучения и аспиранты продолжат занятия в онлайн-формате.Планируется, что далее – с 24 января – в очный формат перейдут студенты первых и выпускных курсов бакалавриата и специалитета, а также первого курса колледжа среднего профессионального образования на базе основного общего образования. Окончательное решение о форме обучения на следующем этапе будет принято по итогам первого периода и с учётом изменения эпидемиологической ситуации в регионе.