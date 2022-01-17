Пермский университет начинает поэтапный выход из дистанта
Магистранты ПГНИУ будут учиться в смешанном формате: для каждой учебной группы будет установлен индивидуальный формат обучения в зависимости от дисциплин учебного плана.
Студенты очно-заочной, заочной формы обучения и аспиранты продолжат занятия в онлайн-формате.
Планируется, что далее – с 24 января – в очный формат перейдут студенты первых и выпускных курсов бакалавриата и специалитета, а также первого курса колледжа среднего профессионального образования на базе основного общего образования. Окончательное решение о форме обучения на следующем этапе будет принято по итогам первого периода и с учётом изменения эпидемиологической ситуации в регионе.
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