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Выбираем подарки: в Перми работают новогодние ярмарки и ёлочные базары
Ели из коры на европейский манер, носки для сладостей и праздничные скандинавские гномы. Но самый востребованный подарок сейчас, по словам продавцов, - тигр - символ грядущего года. Продаются картины с его изображением, фигурки для детей и взрослых, символику года можно встретить также на одежде и полотенцах.
Местные мастера предлагают оригинальные и экологически чистые подарки - например, игрушки из джута, конфетницы из шишек, есть и вязаные символы года.
На прилавках можно найти также украшения из картона и пластика.
Еще один популярный подарок - чай в праздничной упаковке: и полезно, и приятно, и нарядно.
Живую ёлку - главное праздничное украшение - можно найти на всех уличных рынках. Здесь есть ели на любой вкус и кошелек. Новогодняя красавица до 1,5 метров стоит от 500 рублей, более 2 метров - от 2000 рублей.Пора определяться с выбором новогодних подарков - ведь до 2022 осталось совсем немного.
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