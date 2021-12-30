Выбираем подарки: в Перми работают новогодние ярмарки и ёлочные базары

Сегодня и завтра в Перми продолжат работу новогодние ярмарки и ёлочные базары. Особой популярностью среди покупателей пользуются различные фигуры тигров и всё, что раскрашено под них. Выбираем самые интересные подарки.Ели из коры на европейский манер, носки для сладостей и праздничные скандинавские гномы. Но самый востребованный подарок сейчас, по словам продавцов, - тигр - символ грядущего года. Продаются картины с его изображением, фигурки для детей и взрослых, символику года можно встретить также на одежде и полотенцах.Местные мастера предлагают оригинальные и экологически чистые подарки - например, игрушки из джута, конфетницы из шишек, есть и вязаные символы года.На прилавках можно найти также украшения из картона и пластика.Еще один популярный подарок - чай в праздничной упаковке: и полезно, и приятно, и нарядно.Живую ёлку - главное праздничное украшение - можно найти на всех уличных рынках. Здесь есть ели на любой вкус и кошелек. Новогодняя красавица до 1,5 метров стоит от 500 рублей, более 2 метров - от 2000 рублей.Пора определяться с выбором новогодних подарков - ведь до 2022 осталось совсем немного.