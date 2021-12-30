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Строительство филиала пермского Политеха в Когалыме планируют завершить в 2023 году
Агамет Алиметов, заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: "С правой стороны от меня это лабораторный корпус, мы находимся на учебном корпусе, слева от меня общественно-образовательный корпус, за ним спортивный блок и по переходу два общежития на 380 мест".
Памятный камень на строительной площадке был заложен в 2020-м совместно с российским Минобромнауки. С этого момента на территории одного из крупнейших нефтедобывающих регионов мира началось возведение филиала одного из главных инженерных вузов страны.
Особенности местного строительства. Здесь на территории везде такой практически белоснежный песок. А изначально был торф, его убрали.
Потом плодородную почву завезут обратно и сделают общественное пространство: зону для отдыха, спортивные площадки. С высоты птичьего полета легко угадываются здания: учебный корпус, исследовательский центр, общежития.
На 3D-модели в подробностях можно рассмотреть все, что здесь будет: футуристичные здания с умными технологиями и ландшафтный парк вокруг них. Всё с поправкой на климатические условия. Михаил Турбаков, кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ: "Здесь присутствует лабораторная инфраструктура компании «ЛУКОЙЛ-инжинринг», т.е. студенты будут работать на современном, местами уникальном оборудовании".
Образовательное учреждение строится в рамках договора между компанией «ЛУКОЙЛ», политехом и местным муниципалитетом.
Вагит Алекперов, Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Я уверен, что этот научно-образовательный центр послужит дополнительным стимулом по разработке и внедрению новых технологий, для разработки нефтяных газовых месторождений, не только западной Сибири, но и на большом фронте проектов, которые сегодня формирует нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и другие российские компании".
В итоге в образовательный центр в Когалыме смогут поступить все желающие. Завершение строительства филиала Пермского политеха в Западной Сибири запланировано на 2023 год.
А пока студенты будут учиться и жить в Перми.
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