В Перми подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление

Конкурс на лучшее оформление предприятий города к Новому году проводится в Перми с 1997 года. Ежегодно к постоянным участникам присоединяются новые предприятия, качественно растет уровень оформления, используются современные технологии. Так, в 2020 году участников конкурса было 117, а в 2021 году – 159.Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий с помощью светового дождя, дюралайта, световых фигур и других символов праздника. В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление входных зон, прилегающих территорий, оформление витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории: оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям.В номинации «Промышленные предприятия c численностью работников 1000 и более человек» победили АО «ОДК – Пермские моторы» (Комсомольский проспект, 93) и АО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» (улица Героев Хасана, 105г), а филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ПермНИПИнефть» (улица Пермская, 3а) признан лучшим в номинации предприятий c численностью работников менее 1000 человек.
В номинации «Стационарные торговые объекты общей площадью более 1000 кв. метров» победил торгово-развлекательный комплекс «Колизей-Атриум» (улица Ленина,60). Торговый центр «Парк Авеню» (Парковый проспект, 23) стал лучшим в группе «Стационарные торговые объекты общей площадью более 1000 кв. метров, расположенные на центральных улицах районов города Перми».
Также среди победителей конкурса – салон красоты Зои Епишиной «Next Level» (улица Газеты Звезда, 8), магазин «BURO30» (улица Советская, 30), магазин «Мясология» (улица Ленина, 74), кафе «Choсolate» (улица Екатерининская, 74б), кафе «Meduza» (улица Ленина, 64).
В группе «Нестационарные торговые объекты» победил павильон «Цветы» на улице Мира, 6а. А в номинации «Торговые объекты, относящиеся к одной торговой сети» лучшим признано оформление магазина «Семья» по улице Генерала Карбышева, 48.
Победители и участники конкурса получили дипломы и сувениры, сообщает пресс-служба администрации Перми.
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