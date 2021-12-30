В Перми подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление

Конкурс на лучшее оформление предприятий города к Новому году проводится в Перми с 1997 года. Ежегодно к постоянным участникам присоединяются новые предприятия, качественно растет уровень оформления, используются современные технологии. Так, в 2020 году участников конкурса было 117, а в 2021 году – 159.Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий с помощью светового дождя, дюралайта, световых фигур и других символов праздника. В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление входных зон, прилегающих территорий, оформление витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории: оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям.В номинации «Промышленные предприятия c численностью работников 1000 и более человек» победили АО «ОДК – Пермские моторы» (Комсомольский проспект, 93) и АО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» (улица Героев Хасана, 105г), а филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ПермНИПИнефть» (улица Пермская, 3а) признан лучшим в номинации предприятий c численностью работников менее 1000 человек.В номинации «Стационарные торговые объекты общей площадью более 1000 кв. метров» победил торгово-развлекательный комплекс «Колизей-Атриум» (улица Ленина,60). Торговый центр «Парк Авеню» (Парковый проспект, 23) стал лучшим в группе «Стационарные торговые объекты общей площадью более 1000 кв. метров, расположенные на центральных улицах районов города Перми».Также среди победителей конкурса – салон красоты Зои Епишиной «Next Level» (улица Газеты Звезда, 8), магазин «BURO30» (улица Советская, 30), магазин «Мясология» (улица Ленина, 74), кафе «Choсolate» (улица Екатерининская, 74б), кафе «Meduza» (улица Ленина, 64).В группе «Нестационарные торговые объекты» победил павильон «Цветы» на улице Мира, 6а. А в номинации «Торговые объекты, относящиеся к одной торговой сети» лучшим признано оформление магазина «Семья» по улице Генерала Карбышева, 48.Победители и участники конкурса получили дипломы и сувениры, сообщает пресс-служба администрации Перми.